Мобилизация женщин: в Раде назвали условие, при котором украинок будут отправлять на фронт

Федор Вениславский объяснил, что именно должно случиться, чтобы военнообязанных женщин начали отправлять в зоны боевых действий.

Приближается дата начала взятия женщин определенных специальностей на военный учет, хотя сейчас вопрос даты старта этого процесса и является дискуссионным — вероятно, его могут и отложить. Но украинок, которым предстоит явиться в военкоматы, все равно беспокоит вопрос, будут ли отправлять их после этого на фронт. Ситуацию разъяснил народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

В интервью "24 каналу" он заявил, что такая ситуация возможна только при одном условии – сильном ухудшении на фронте. Мобилизовать украинок начнут только, если у ВСУ не останется иного выхода, как доукомплектовывать подразделения женщинами, объяснил Вениславский.

"Женщины, подлежащие военному учету, должны прийти в центры комплектации, пройти военно-врачебную комиссию и стать на военный учет. Постановка на военный учет не означает, что женщины будут мобилизованы", — добавил он.

Вениславский также сообщил, что постановка на военный учет является комплексной программой, к выполнению которой привлечены не только военнообязанные лица. В ней также принимают участие органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения. Они должны информировать центры комплектации о лицах, подлежащих военному учету.

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Как сообщал "Телеграф", работодателям напомнили об ответственности за уклонение подчиненных от постановки на военный учет.