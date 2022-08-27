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Мобилизация женщин: в Раде назвали условие, при котором украинок будут отправлять на фронт

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Женщин будут отправлять воевать только если не останется другого выхода
Женщин будут отправлять воевать только если не останется другого выхода

Федор Вениславский объяснил, что именно должно случиться, чтобы военнообязанных женщин начали отправлять в зоны боевых действий.

Приближается дата начала взятия женщин определенных специальностей на военный учет, хотя сейчас вопрос даты старта этого процесса и является дискуссионным — вероятно, его могут и отложить. Но украинок, которым предстоит явиться в военкоматы, все равно беспокоит вопрос, будут ли отправлять их после этого на фронт. Ситуацию разъяснил народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

В интервью "24 каналу" он заявил, что такая ситуация возможна только при одном условии – сильном ухудшении на фронте. Мобилизовать украинок начнут только, если у ВСУ не останется иного выхода, как доукомплектовывать подразделения женщинами, объяснил Вениславский.

"Женщины, подлежащие военному учету, должны прийти в центры комплектации, пройти военно-врачебную комиссию и стать на военный учет. Постановка на военный учет не означает, что женщины будут мобилизованы", — добавил он.

Вениславский также сообщил, что постановка на военный учет является комплексной программой, к выполнению которой привлечены не только военнообязанные лица. В ней также принимают участие органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения. Они должны информировать центры комплектации о лицах, подлежащих военному учету.

Как сообщал "Телеграф", работодателям напомнили об ответственности за уклонение подчиненных от постановки на военный учет.

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#Мобилизация #Воинский учет #Федор Вениславский #Жінки