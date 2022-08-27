Мобілізація жінок: у Раді назвали умову, за якої українок відправлятимуть на фронт

Федір Веніславський пояснив, що саме має трапитись, щоби військовозобов’язаних жінок почали відправляти у зони бойових дій

Наближається дата початку взяття жінок визначених спеціальностей на військовий облік, хоча наразі питання дати старту цього процесу і є дискусійним — ймовірно, його можуть і відкласти. Але українок, яким належить з’явитись до військкоматів, все одно непокоїть питання, чи відправлятимуть їх після цього на фронт. Ситуацію роз’яснив народний депутат, член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

В інтерв’ю "24 каналу" він заявив, що така ситуація можлива лише за однієї умови – сильного погіршення на фронті. Мобілізувати українок почнуть лише, якщо у ЗСУ не залишиться іншого виходу, як доукомплектовувати підрозділи жінками, пояснив Веніславський.

"Жінки, які підлягають військовому обліку, повинні прийти до центрів комплектації, пройти військово-лікарську комісію і стати на військовий облік. Постановка на військовий облік не означає, що жінки будуть мобілізовані", — додав він.

Веніславський також повідомив, що постановка на військовий облік є комплексною програмою, до виконання якої залучені не лише самі військовозобов'язані особи. У ній також беруть участь органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти. Вони мають інформувати центри комплектації про тих осіб, які підлягають військовому обліку.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація продовжується: в Україні можуть розширити список призовників Люди, які мають статус особи з інвалідністю третього ступеня, ймовірно, опиняться в армії

Як повідомляв "Телеграф", роботодавцям нагадали про відповідальність за ухиляння підлеглих від постановки на військовий облік.