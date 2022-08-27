Мобілізація жінок: у Раді назвали умову, за якої українок відправлятимуть на фронт
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Федір Веніславський пояснив, що саме має трапитись, щоби військовозобов’язаних жінок почали відправляти у зони бойових дій
Наближається дата початку взяття жінок визначених спеціальностей на військовий облік, хоча наразі питання дати старту цього процесу і є дискусійним — ймовірно, його можуть і відкласти. Але українок, яким належить з’явитись до військкоматів, все одно непокоїть питання, чи відправлятимуть їх після цього на фронт. Ситуацію роз’яснив народний депутат, член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
В інтерв’ю "24 каналу" він заявив, що така ситуація можлива лише за однієї умови – сильного погіршення на фронті. Мобілізувати українок почнуть лише, якщо у ЗСУ не залишиться іншого виходу, як доукомплектовувати підрозділи жінками, пояснив Веніславський.
"Жінки, які підлягають військовому обліку, повинні прийти до центрів комплектації, пройти військово-лікарську комісію і стати на військовий облік. Постановка на військовий облік не означає, що жінки будуть мобілізовані", — додав він.
Веніславський також повідомив, що постановка на військовий облік є комплексною програмою, до виконання якої залучені не лише самі військовозобов'язані особи. У ній також беруть участь органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти. Вони мають інформувати центри комплектації про тих осіб, які підлягають військовому обліку.
Як повідомляв "Телеграф", роботодавцям нагадали про відповідальність за ухиляння підлеглих від постановки на військовий облік.