Что такое мобилизация автотранспорта: когда и как ваше авто могут изъять на нужды армии

Из военкомата на предприятие или физическому лицу может прийти наряд на изъятие автомобиля

Несмотря на то, что общая мобилизация продолжается в Украине уже более полугода, некоторые нюансы процесса до сих пор остаются недостаточно точными, в частности, это касается взятия на военный учет женщин. Между тем, так называемая мобилизация автотранспорта была расширена и детализирована в новом пакете изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который на днях подписал президент Владимир Зеленский.

Как пишет издание UaMotors, теперь изъять автомобиль на нужды армии могут не только у предприятий всех форм собственности и органов власти или самоуправления. Отныне эта норма распространяется также на обычных граждан.

При этом порядок изъятия автомобилей регулирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 № 1921. В нем перечислены категории, в которых транспортное средство изъять не могут. В этот список входят:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди без гражданства;

предприятия, организации и учреждения, имеющие высокую общественную значимость;

предприятия, организации и учреждения, уже выполняющие мобилизационные задания.

Последние две категории для освобождения от мобилизации автотранспорта должны предоставить подписанный договор с Минобороны.

Описывает документ также процедуру изъятия автотранспорта. Она начинается с того, что правительство устанавливает количество техники, которую необходимо мобилизовать в каждой области. После этого местные администрации распределяют это количество между районами и городами областного подчинения. А дальше государственные администрации по поручению военкоматов разделяют лимиты передачи автомобилей и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Право заниматься мобилизацией автотранспорта, как и населения, имеют исключительно военкоматы. Они выписывают и вручают представителю предприятия или частному лицу наряд на изъятие автомобиля. При этом забирать машину насильно государство не намерено. После вручения наряда владельцы техники должны выбрать, какую технику передадут на нужды военных, а какая останется для выполнения хозяйственных нужд.

Как сообщал "Телеграф", право бронировать сотрудников в Украине закреплено за компаниями, не имеющими официально установленных мобилизационных задач. Адвокат объяснила нюансы.