Що таке мобілізація автотранспорту: коли і як ваше авто можуть вилучити на потреби армії

З військкомату на підприємство чи фізичній особі може прийти наряд на вилучення автомобіля

Попри те, що загальна мобілізація триває в Україні уже понад півроку, деякі нюанси процесу досі лишаються недостатньо точними, зокрема це стосується взяття на військовий облік жінок. Тим часом так звану мобілізацію автотранспорту було розширено і деталізовано у новому пакеті змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який днями підписав президент Володимир Зеленський.

Як пише видання UaMotors, відтепер вилучити автомобіль на потреби армії можуть не тільки у підприємств усіх форм власності та органів влади чи самоврядування. Віднині ця норма поширюється також на звичайних громадян.

При цьому порядок вилучення автомобілів регулює Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921. У ньому зокрема перелічено категорії, в яких транспортний засіб вилучити не можуть. До цього списку входять:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди без громадянства;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значимість;

підприємства, організації та установи, які вже виконують мобілізаційні завдання.

Останні дві категорії для звільнення від мобілізації автотранспорту мають надати підписаний договір із Міноборони.

Описує документ також процедуру вилучення автотранспорту. Починається вона з того, що уряд встановлює кількість техніки, яку необхідно мобілізувати в кожній області. Після цього місцеві адміністрації розподіляють цю кількість між районами та містами обласного підпорядкування. А далі державні адміністрації за дорученням військкоматів поділяють ліміти передачі автомобілів та іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Право займатись мобілізацією автотранспорту, як і населення, мають виключно військкомати. Вони виписують і вручають представнику підприємства чи приватній особі наряд на вилучення автомобіля. При цьому забирати машину насильно держава не має наміру. Після вручення наряду власники техніки мають вибрати, яку техніку вони передадуть на потреби військових, а яка залишиться для виконання господарських потреб.

Як повідомляв "Телеграф", право бронювати співробітників в Україні закріплено за компаніями, які не мають офіційно встановлених мобілізаційних завдань. Адвокат пояснила нюанси.