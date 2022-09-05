"Гра у пінг-понг": у мережі розкритикували нездатність Ради та Міноборони визначитися з питанням мобілізації жінок

Поки що питання про військовий облік для жінок та заборону на виїзд за кордон залишаються відкритими

Тема постановки жінок на військовий облік викликала багато питань у суспільстві, і в Міноборони поспішили дати на них відповідь, проте у Верховній Раді з такою позицією не погодилися.

І, звісно, більшість українців не змогли утриматися від того, щоб не прокоментувати ситуацію, розпочавши обговорення.

"Почався пінг-понг. МОУ перекидає на депутатів, депутати звинувачують МОУ ", — пише блогер та експерт Філіп Духлій.

"Мар’яна Безугла ви відкривали посилання, які даєте?

Міноборони на початку ухвали посилається на конкретну норму закону. Відповідно до цієї норми МОУ ЗОБОВ’ЯЗАНО приймати на військовий облік жінок", — пише він.

Крім того, зазначає Філіп, згідно з Конституцією, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить президенту України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

"Але таке право у вас, тим більше що ви у профільному комітеті – заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ", — звертається він до Безуглої.

Крім того, під час вирішення питання про дозвіл виїзду за кордон Кабмін керується Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і не може дозволити виїзд тим, хто підпадає під мобілізацію. Ще один момент – відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Верховна Рада України відповідно до Конституції України здійснює законодавче регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

"Саме Верховна Рада з її комітетом з оборони відповідальна за ситуацію, що склалася. Не потрібно грати в пінг-понг і переводити відповідальність ", — резюмує експерт.

Коментар Філіпа Духлія

Також обговорити ситуацію вирішила і відомий юрист Марина Ставнійчук.

При цьому вона не стала стримувати свої емоції.

"Читаю коментар типу юриста від Міноборони. Думаю, він своїми висловлюваннями типу на політика може претендувати. Такого намолов", — іронізує Ставнійчук.

Особливо її рознівили слова про "наближення до стандартів НАТО".

"Цей Смілка хоча б розуміє, що стандарти НАТО до їхніх заборон та обмежень, які вони хочуть накласти на жінок України з 1 жовтня, не мають жодного відношення! Жодного!" – обурюється Ставнійчук.

Причина, на її думку, у тому, що в країнах НАТО сформована на контрактній основі професійна армія, при цьому рівний доступ і умови для жінок і чоловіків до військової професії, що обирається добровільно, це не обмеження, яке хочуть накласти на жінок у нашій державі. .

Крім того, за такої позиції стає незрозумілим, що робити з тими жінками, які вже поїхали та перебувають за кордоном від початку війни. А також із тими, хто опинився на окупованій за кілька годин території, наприклад, у Херсоні?

Адже всі вони теж жінки нашої держави, всі рівні у правах та обов’язках! І якщо їм не обов’язково прибути з-за кордону, то чому тим, хто не покинув своєї держави, забороняється виїжджати?

"У мене таке враження, що у владі не розуміють, що творять! ОП настав час звернути увагу на це все законодавчо-підзаконне безладдя, яке створило парламент і далі по вертикалі вниз " — впевнена Марина Ставнійчук.

Коментар Ставнійчук

Тому, як бачимо, проблема з мобілізацією жінок ніяк не вирішилася, і становище стало лише заплутанішим.

Нагадаємо, що ухвалення закону про мобілізацію жінок унеможливити виїзд за кордон.