Військовому обліку для жінок бути чи ні? У Міноборони та Раді дали суперечливу інформацію

Питання про військовий облік для жінок залишається відкритим

Тема постановки жінок на військовий облік викликала багато питань у суспільстві, а тому до Міноборони поспішили дати відповідь, проте у Верховній Раді з нею не погодилися.

Так, заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що її відомство вже направило до Верховної Ради пропозиції щодо змін у законі "Про військовий обов’язок і військову службу", щодо добровільності прийняття жінок на службу.

"Зараз працюємо над законопроєктом разом із профільним комітетом Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — написала вона.

Маляр підкреслила, що військовий облік для жінок прийнятий на законодавчому рівні, а тому Генштаб та Міноборони не можуть його змінити, оскільки для цього потрібне рішення парламенту.

Однак на цю посаду відповіла нардеп Мар’яна Безугла, яка повідомила, що жодного законопроєкту Рада не отримувала і у 2022 році це питання не розглядатимуть. Крім того, вона зазначила, що всі питання щодо порядку військового обліку мають вирішуватись на рівні Кабміну.

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Нагадаємо, навіть у разі запровадження військового обліку для жінок примусової мобілізації їм не буде. Утім, у Раді кажуть, що мобілізувати українок почнуть лише в тому випадку, якщо у ВСУ не залишиться іншого виходу, як доукомплектовувати підрозділи жінками.