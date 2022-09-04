Военному учету для женщин быть или нет? В Минобороны и Раде дали противоречивую информацию

Вопрос о воинском учете для женщин остается открытым

Тема постановки женщин на воинский учет вызвала много вопросов в обществе, а потому в Минобороны поспешили дать ответ, однако в Верховной Раде с ним не согласились.

Так заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ее ведомство уже направило в Верховную Раду предложения относительно изменений в законе "О воинской обязанности и воинской службе", относительно добровольности принятия женщин на службу.

"Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — написала она.

Маляр подчеркнула, что воинский учет для женщин принят на законодательном уровне, а потому Генштаб и Минобороны не могут его изменить, так как для этого необходимо решение парламента.

Однако на этот пост ответила нардеп Марьяна Безуглая, которая сообщила, что никакого законопроекта Рада не получала и в 2022 году этот вопрос рассматривать не будут. Кроме того, она отметила, что все вопросы по порядку военного учета должны решаться на уровне Кабмина.

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Напомним, даже в случае введения воинского учета для женщин принудительной мобилизации для них не будет. Впрочем, в Раде говорят, что мобилизовать украинок начнут только в том случае, если у ВСУ не останется иного выхода, как доукомплектовывать подразделения женщинами.