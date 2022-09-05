"Игра в пинг-понг": в сети раскритиковали неспособность Рады и Минобороны определиться с вопросом мобилизации женщин

Пока что вопросы о воинском учете для женщин и запрете на выезд за границу остаются открытыми

Тема постановки женщин на воинский учет вызвала много вопросов в обществе, и в Минобороны попытались дать на них ответ, однако позиция ведомства не понравилась Верховной Раде.

И, конечно, большинство украинцев не смогли удержаться от того, чтобы не прокомментировать ситуацию, начав обсуждение.

"Начался пинг-понг. МОУ опрокидывает на депутатов, депутаты обвиняют МОУ", — пишет блогер и эксперт Филипп Духлий.

"Марьяна Безугла вы открывали ссылки которые даете?

Минобороны в начале постановления ссылается на конкретную норму закона. Согласно этой норме МОУ ОБЯЗАНО принимать на военный учет женщин", — пишет он.

Кроме того, отмечает Филипп, согласно Конституции

право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит президенту Украины, народным депутатам Украины и Кабинету министров Украины.

"Но такое право у вас, тем более что вы в профильном комитете – заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", — обращается он к Безуглой.

Кроме того, при решении вопроса о разрешении выезда за границу Кабмин руководствуется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и не может разрешить выезд тем, кто подпадает под мобилизацию. Еще один момент – в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" Верховная Рада Украины в соответствии с Конституцией Украины осуществляет законодательное регулирование вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации.

"Именно Верховная Рада с его комитетом по обороне ответственна за сложившуюся ситуацию. Не нужно играть в пинг-понг и переводить ответственность", — резюмирует эксперт.

Комментарий Филиппа Духлия

Также обсудить сложившуюся ситуацию решила и известный юрист Марина Ставнийчук.

При этом она не стала сдерживать свои эмоции.

"Читаю комментарий типа юриста от Минобороны. Думаю, он своими высказываниями и типа на политика может претендовать. Такого намолов", — иронизирует Ставнийчук.

Особенно ее возмутили слова о "приближении к стандартам НАТО".

"Этот Смелка хотя бы понимает, что стандарты НАТО к их запретам и обременениям, которые они хотят наложить на женщин Украины с 1 октября, не имеют никакого отношения! Ни одного!" – возмущается Ставнийчук.

Причина, по ее мнению – в том, что в странах НАТО – сформированная на контрактной основе, профессиональная армия, при этом равный доступ и условия для женщин и мужчин к избираемой военной профессии добровольно, это не ограничение, какое хотят наложить на женщин в нашем государстве.

Кроме того, при такой позиции становится непонятным, что делать с теми женщинами, которые уже уехали и находятся за границей с начала войны. А также с теми, кто оказались на оккупированной за несколько часов территории, например, в Херсоне?

Ведь все они тоже женщины нашего государства, все равны в правах и обязанностях! И если им не обязательно прибыть из-за границы, то почему тем, кто не покинул свое государство, запрещается выезжать?

"У меня такое впечатление, что во власти не понимают, что творят! ОП пора обратить внимание на этот весь законодательно-подзаконный беспорядок, который создал парламент и дальше по вертикали вниз" – уверена Марина Ставнийчук.

Комментарий Ставнийчук

Поэтому, как видим, проблема с мобилизацией женщин никак не разрешилась, и положение стало только более запутанным.

Напомним, что принятие закона о мобилизации женщин сделать для них невозможным выезд за границу.