Бронювання співробітників під час мобілізації: адвокат пояснила нюанси

Хто може отримати броню від мобілізації

Частина фахівців окремих підприємств в Україні на час мобілізації одержують "броню", яка дає їм відстрочку від призову.

З особливостями видачі "броні" допомогла розібратися адвокат Дар’я Климович. Вона пояснила, що компанії, які не мають офіційно встановлених мобілізаційних завдань, можуть одержати броню.

Для цього необхідно довести, що підприємство провадить діяльність, яка впливає на роботу критичної інфраструктури.

"Для прикладу: якщо ваше підприємство виробляє складові, що використовуються вашими контрагентами — підприємствами критичної інфраструктури, то у вас є реальні шанси на бронювання ключових працівників", — пояснила Климович.

Таким чином, якщо компанія виконує важливі завдання, які впливають на роботу об’єктів та підприємств, пов’язаних з оборонною сферою чи допомогою населення, вона може отримати відстрочку для співробітників.

У цьому випадку рішення прийматиме Міністерство економіки.

Нагадаємо, згідно із законодавством броню від мобілізації можуть отримати:

співробітники держвлади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для функціонування інституції;

якщо працівники підприємства чи організацій залучені до виконання мобілізаційного завдання;

співробітників підприємств, які працюють на "оборонку" або виробляють товари для задоволення потреб ЗСУ;

співробітників критично важливих для економіки та забезпечення населення підприємств та установ.

Як відомо, в Україні право відстрочення від мобілізації мають не лише заброньовані працівники підприємств, а й ще ціла низка категорій військовозобов’язаних.