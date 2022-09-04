Законні причини не з’явитися по повістці і що буде за ухилення

Військовозобов’язаний може не з’явитися тільки з поважної причини

Повістку в Україні можуть вручити як особисто, так і через роботодавця. Також на роботодавця можуть покласти контроль за явкою до центру комплектації, але покарання за уникнення військкомату може загрожувати особисто людині.

Як розповів юрист Ростислав Кравець у коментарі "ТСН", у разі дотримання всіх процедур під час видачі повістки за неявку може настати адміністративна відповідальність. Вона супроводжується немаленьким штрафом – від 1700 до 3400 грн.

"Юридична сотня" своєю чергою зазначає, що призовник має низку законних підстав не з’явитися в ТЦК — стихійне лихо, хвороба, смерть родича або обставина, яка не дозволила з’явитися в призначений термін особисто.

Для тих, хто вже був у військкоматі та його повістка не просто для уточнення даних чи медкомісії, а вже є викликом до частини — відповідальність за неявку кримінальну. За ухилення можуть дати від 3 до 5 років позбавлення волі або замінити це на випробувальний термін.

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Нагадаємо, повістки бувають різні — частина з них не передбачає відправки на службу. Також є низка випадків, коли можна відмовитися від повістки на законних підставах.