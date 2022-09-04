Законные причины не явиться по повестке и что будет за уклонение

Военнообязанный может не явиться только по уважительное причине

Повестки в Украине могут вручить как лично, так и через работодателя. Также на работодателя могут положить контроль за явкой в центр комплектации, но наказание за избегание военкомата может грозить лично человеку.

Как рассказал юрист Ростислав Кравец в комментарии "ТСН", в случае соблюдения всех процедур при выдаче повестки за неявку может наступить административная ответственность. Она сопровождается немаленьким штрафом — от 1700 до 3400 грн.

"Юридическая сотня" в свою очередь отмечает, что у призывника есть ряд законных оснований не явиться в ТЦК — стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или обстоятельство, не позволившее явиться в назначенный срок лично.

Для тех, кто уже был в военкомате и его повестка не просто для уточнения данных или медкомиссии, а уже является вызовом в часть — ответственность за неявку уголовная. За уклонение могут дат от 3 до 5 лет лишения свободы или заменить это испытательным сроком.

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Напомним, повестки бывают разные — часть из них не предполагает отправки на службу. Также есть ряд случаев, когда можно отказаться от повестки на законных основаниях.