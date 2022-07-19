Отказ от повестки в военкомат: в каких случаях это законно

Отказаться от вызова в военкомат можно только в одном случае

На фоне общей мобилизации из-за введенного военного положения в Украине военнообязанным продолжают вручать повестки. Иногда вызовы в военкомат приходят даже тем, кто освобожден от мобилизации. В связи с этим возникает вопрос, можно ли отказаться от повестки, и в каких случаях за отказ ничего не будет.

Опираясь на законодательство, "Телеграф" нашел ответы на этот вопрос и рассказывает, как вообще выглядит повестка в военкомат.

Можно ли отказаться от повестки?

Единственный случай, когда от повестки можно отказаться без привлечения к ответственности, это если она заполнена с ошибками или в ней не указаны обязательные данные, в частности:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

При вручении повестки призывник должен обязательно перечитать ее, сверить личные данные. В случае обнаружения погрешности вы можете отказаться от ее подписания. Тогда работник военкомата будет обязан составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей, чтобы те подтвердили причину отказа призывника от вызова в военкомат. Тогда этот акт передается в центры комплектования, которые должны устранить погрешность.

Добавим, что военнообязанные лица при вручении повестки должны показывать свои документы, которые во время войны всегда нужно носить с собой. Если при себе документов нет, то человека могут забрать в отделение полиции, чтобы установить личность уже там.

Как выглядит повестка?

Повестка-вызов в военкомат — это лист бумаги, где сверху указывается ФИО военнообязанного, приказ явиться в центр комплектования с подписью военного комиссара, печатью, а в нижней части есть место для расписки лица, получающего документ.

Следует отметить, что в некоторых повестках (в зависимости от центра комплектования) могут отличаться формулировки — некоторые пишут "предлагаю явиться", а другие "приказываю". Как просительная, так и повелительная форма обязывают человека, получившего повестку, явиться в центр комплектования. Помните, что уклонистам грозит ответственность.

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