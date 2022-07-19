Отказ от повестки в военкомат: в каких случаях это законно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 450
Отказаться от вызова в военкомат можно только в одном случае
На фоне общей мобилизации из-за введенного военного положения в Украине военнообязанным продолжают вручать повестки. Иногда вызовы в военкомат приходят даже тем, кто освобожден от мобилизации. В связи с этим возникает вопрос, можно ли отказаться от повестки, и в каких случаях за отказ ничего не будет.
Опираясь на законодательство, "Телеграф" нашел ответы на этот вопрос и рассказывает, как вообще выглядит повестка в военкомат.
Можно ли отказаться от повестки?
Единственный случай, когда от повестки можно отказаться без привлечения к ответственности, это если она заполнена с ошибками или в ней не указаны обязательные данные, в частности:
- ФИО;
- год рождения и адрес призывника;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.
При вручении повестки призывник должен обязательно перечитать ее, сверить личные данные. В случае обнаружения погрешности вы можете отказаться от ее подписания. Тогда работник военкомата будет обязан составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей, чтобы те подтвердили причину отказа призывника от вызова в военкомат. Тогда этот акт передается в центры комплектования, которые должны устранить погрешность.
Добавим, что военнообязанные лица при вручении повестки должны показывать свои документы, которые во время войны всегда нужно носить с собой. Если при себе документов нет, то человека могут забрать в отделение полиции, чтобы установить личность уже там.
Как выглядит повестка?
Повестка-вызов в военкомат — это лист бумаги, где сверху указывается ФИО военнообязанного, приказ явиться в центр комплектования с подписью военного комиссара, печатью, а в нижней части есть место для расписки лица, получающего документ.
Следует отметить, что в некоторых повестках (в зависимости от центра комплектования) могут отличаться формулировки — некоторые пишут "предлагаю явиться", а другие "приказываю". Как просительная, так и повелительная форма обязывают человека, получившего повестку, явиться в центр комплектования. Помните, что уклонистам грозит ответственность.
Ранее "Телеграф" сообщал, какой срок реально угрожает гражданам, сознательно уклоняющимся от службы в армии.