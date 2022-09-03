Мобілізація триває: українцям розповіли, як довго служитимуть різні категорії призовників

Свої правила існують для призовників, офіцерів та контрактників

Через воєнний стан в Україні триває загальна мобілізація і частина громадян може піти до війська добровільно, а частина – опинитись під бронню роботодавців. В будь-якому разі, військовозобов’язаними є більшість чоловіків у віці від 18 до 60 років, і для них важливим є питання, як довго служитиме призваний українець.

Видання "Факти ICTV" розбиралось, на який термін мобілізують військовозобов’язаних громадян та скільки часу військовослужбовці перебуватимуть у лавах ЗСУ. Якщо йдеться про строкову службу, то строки такі:

солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

У разі призову на військову службу термін перебування в лавах ЗСУ встановлюється наступний:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

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Окремою категорією є військовослужбовці, які вступили да війська за контрактом. Їхня діяльність регулюється статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, а вона передбачає такі терміни:

для осіб рядового складу – три роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від трьох до п’яти років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Окремі правила передбачені для військовослужбовців, які мають офіцерське звання. В такому разі строки встановлюються таким чином:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи спеціальностями льотного складу авіації – 10 років, іншими спеціальностями – п’ять років;

громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від двох до п’яти років;

для інших громадян – від одного до п’яти років.

В разі, якщо контрактник після закінчення цього періоду бажає укласти новий контракт, строки для нього визначаються наступні:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на три роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від трьох до п’яти років;

для осіб офіцерського складу – на строк від п’яти до 10 років.

Окремо зазначається, що продовжити контракт військовослужбовець може виключно за власної згоди.

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