Мобилизация продолжается: украинцам рассказали, как долго будут служить разные категории призывников

Свои правила существуют для призывников, офицеров и контрактников

Из-за военного положения в Украине идет общая мобилизация и часть граждан может пойти в армию добровольно, а часть – оказаться под бронью работодателей. Во всяком случае, военнообязанными являются большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и для них важен вопрос, как долго будет служить призванный украинец.

Издание "Факты ICTV" разбиралось, на какой срок мобилизуют военнообязанных граждан и сколько времени военнослужащие будут находиться в рядах ВСУ. Если речь идет о срочной службе, то сроки следующие:

солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;

лица, на момент призыва на срочную военную службу имеющие степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

В случае призыва на военную службу срок пребывания в рядах ВСУ устанавливается:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Отдельной категорией являются военнослужащие, вступившие в армию по контракту. Их деятельность регулируется статьей 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, а она предусматривает следующие сроки:

для лиц рядового состава – три года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений – время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Отдельные правила предусмотрены для военнослужащих, имеющих офицерское звание. В таком случае сроки устанавливаются следующим образом:

военнослужащие, окончившие высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц офицерского состава и овладели специальностями летного состава авиации – 10 лет, другими специальностями – пять лет;

граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от двух до пяти лет;

для других граждан – от одного до пяти лет.

В случае если контрактник по истечении этого периода желает заключить новый контракт, сроки для него определяются следующие:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава – на три года;

для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава – сроком от трех до пяти лет;

для лиц офицерского состава – сроком от пяти до 10 лет.

Отдельно отмечается, что продлить контракт военнослужащий может исключительно по собственному согласию.

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Как сообщал "Телеграф", существует целый перечень семейных обстоятельств, которые дают право украинцам не призываться в армию.