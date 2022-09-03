Мобилизация продолжается: украинцам рассказали, как долго будут служить разные категории призывников
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Свои правила существуют для призывников, офицеров и контрактников
Из-за военного положения в Украине идет общая мобилизация и часть граждан может пойти в армию добровольно, а часть – оказаться под бронью работодателей. Во всяком случае, военнообязанными являются большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и для них важен вопрос, как долго будет служить призванный украинец.
Издание "Факты ICTV" разбиралось, на какой срок мобилизуют военнообязанных граждан и сколько времени военнослужащие будут находиться в рядах ВСУ. Если речь идет о срочной службе, то сроки следующие:
- солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;
- лица, на момент призыва на срочную военную службу имеющие степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.
В случае призыва на военную службу срок пребывания в рядах ВСУ устанавливается:
- для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;
- для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;
- для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Отдельной категорией являются военнослужащие, вступившие в армию по контракту. Их деятельность регулируется статьей 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, а она предусматривает следующие сроки:
- для лиц рядового состава – три года;
- для лиц сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;
- для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений – время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.
Отдельные правила предусмотрены для военнослужащих, имеющих офицерское звание. В таком случае сроки устанавливаются следующим образом:
- военнослужащие, окончившие высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц офицерского состава и овладели специальностями летного состава авиации – 10 лет, другими специальностями – пять лет;
- граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от двух до пяти лет;
- для других граждан – от одного до пяти лет.
В случае если контрактник по истечении этого периода желает заключить новый контракт, сроки для него определяются следующие:
- для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава – на три года;
- для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава – сроком от трех до пяти лет;
- для лиц офицерского состава – сроком от пяти до 10 лет.
Отдельно отмечается, что продлить контракт военнослужащий может исключительно по собственному согласию.
Как сообщал "Телеграф", существует целый перечень семейных обстоятельств, которые дают право украинцам не призываться в армию.