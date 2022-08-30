Мобилизация в Украине: кому могут разрешить идти в войска добровольно, а кого - оставить "под бронью"

Согласно планам, среди забронированных окажутся специалисты критической инфраструктуры и не только

В Украине продолжается общая мобилизация. В ряды вооруженных сил и формирований привлекают специалистов с особыми навыками, в частности связистов, артиллеристов, операторов БпЛА. Но часть категорий не подлежат призыву.

В Украине планируют внести изменения в законодательство, чтобы люди, которые не подлежат призыву могли пойти на службу добровольно. Среди них такие категории как люди с инвалидностью, многодетные родители, родители детей с инвалидностью, временно непригодные к военной службе лица и забронированные работники.

Отметим, что проект изменений поддержало правительство, но еще не приняла Верховная Рада. Кроме разрешения идти на службу людям из вышеперечисленных категорий, также планируется дополнительно уточнить список тех, кого могут забронировать:

сотрудники госвласти и местного самоуправления, если их работа необходима для функционирования институции

если сотрудники предприятия или организаций привлечены к исполнению мобилизационного задания

сотрудников предприятий, работающих на оборонку или производящих товары для удовлетворения потребностей ВСУ

сотрудников критически важных для экономики и обеспечения населения предприятий и учреждений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отсрочку от мобилизации могут продлить для аграриев ввиду важности их работы для обеспечения населения продовольствием. Также могут отложить постановку на учет женщин — в случае если будут внесены соответствующие изменения в закон.