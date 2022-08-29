Большой категории украинских мужчин могут продлить отсрочку от мобилизации: что известно

От работы аграриев зависит продовольственная безопасность Украины, отмечают в парламенте

В Украине продолжается общая мобилизация, которую Верховная Рада продлила еще на три месяца до 21 ноября, но списки подлежащих и не подлежащих призыву в армию постоянно пересматривают. Так, согласно новой инициативе, продолжить право на бронирование могут аграриям и фермерам, поскольку их работа критически важна для государства.

Соответствующее обращение в парламент подал народный депутат Иван Чайкивский, о чем он сообщил на своей Facebook-странице. "Уже в августе-сентябре истекает 6-месячный срок предварительного бронирования специалистов аграрных и фермерских хозяйств, в связи с востребованностью их должностей в критических отраслях с/х производства. Мое предложение простое: продлить бронирование автоматически до тех пор, пока в законодательстве не будет на этот счет существенные комплексных изменений. Это позволит аграриям в комплексе обеспечить все полевые работы и полностью позаботиться о продовольственной безопасности страны и сформировать надежный тыл", — написал нардеп.

Предложение уже поддержал аграрный комитет парламента. В обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю глава комитета Александр Гайду отметил, что по истечении срока бронирования фермеров могут начать мобилизовать просто посреди полевых работ, что ставит под угрозу в частности новую посевную кампанию. Поэтому депутаты просят правительство автоматически продлить срок бронирования аграриев до 31 декабря этого года.

Как сообщал "Телеграф", украинцам объяснили, что будет с их работой и зарплатой в случае мобилизации — что сохранят за призванными гражданами, а что нет и при каких условиях.