Мобилизация продолжается: в Украине могут расширить список призывников

Люди, имеющие статус лица с инвалидностью третьей степени, вероятно, окажутся в армии

В Украине почти до конца ноября продлили всеобщую мобилизацию, что связано с продолжающейся российской агрессией. Призыв в ряды армии проходит по плану, однако народные избранники задумались над тем, чтобы расширить список граждан, подлежащих мобилизации. Речь идет о законопроекте, который предлагает оформлять на службу мужчин, имеющих инвалидность третьей степени.

Больше деталей об этом узнали "Факты ICTV", пообщавшись с адвокатом Иваном Либерманом. Юрист подчеркнул, что подобная вероятность не будет преступать закон, ведь третья группа — это легкая инвалидность. Подобное означает, что человек, имеющие подобные легкие проблемы со здоровьем, в принципе пригоден к службе.

Если речь заходит конкретно о мобилизации на фронт, то здесь представителям данной категории граждан тоже могут найти занятие. Это и поднос боеприпасов, и рытье траншей, и даже обычная готовка еды.

"Служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — говорит Иван Либерман.

Специалист также предположил, что призывать людей с инвалидностью третьей степени, скорее всего, будут на основе существующего закона, в котором указано, что все украинские граждане должны пройти службу в армии.

"Кроме этого, много кто из украинцев еще до войны делал себе справки об инвалидности третьей группы, — говорит адвокат. — Чтобы получать соцвыплаты, льготы, ездить в санатории и т.п. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в войсках".

К слову, любая мобилизация на фронт возможна только после тщательного осмотра человека врачами. Как именно проходит медкомиссия в армии, читайте подробно в нашем материале.

Также "Телеграф" писал, в каких случаях гражданин имеет право отказаться от вручения повестки в армию.