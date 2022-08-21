Мобилизация и работа: сохраняется ли зарплата и что делать, если незаконно уволили

Что делать мобилизированным, если их незаконно уволили с основной работы

После начала полномасштабного вторжения россии в Украине было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. При этом согласно действующему законодательству за мобилизированными сохраняется рабочее место, но не зарплата.

Как сообщил начальник отдела управления Гоструда в Черниговской области Дмитрий Козлов в эфире Украинского радио, в июле этого года в законы внесли изменения, согласно которым за мобилизированными или служащими по контракту сохраняется должность, но не зарплата.

Также он объяснил, что закон не имеет обратной силы во времени. То есть если человека мобилизировали до нововведений, то за ним сохранялся средний заработок, а если работодатель с этим не согласен, то можно подавать в суд.

Для того чтобы сохранить рабочее место, работнику надо предоставить работодателю копию контракта, на основании которого составляется указ об освобождении от обязанностей. Работодатель при этом должен гарантировать, что сохранит должность за мобилизированным.

Чтобы подтвердить, что трудовые отношения оформлены должным образом, надо иметь ряд документов, а именно:

приказ о принятии на работу на соответствующий пост;

для физических лиц-предпринимателей кроме приказа еще нужна письменная форма трудового договора (в 2-х экземплярах: для работодателя и для работника), где подробно расписаны права и обязанности сторон;

уведомление в органы государственной налоговой службы до начала допуска к работе работника.

Если работа выполняется разово, то работодатель не станет гарантировать сохранение рабочего места.

В случае, если увольнение прошло незаконно, то человек может подать обращение в Управление Гоструда своего региона. Его можно подать и в электронном виде, а разъяснение получить в разделе "Интерактивный инспектор".

За более подробной информацией можно обратиться по телефону: (0462) 604-117

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Ранее "Телеграф" сообщал, что всеобщая мобилизация в Украине завершится после окончания военных действий. Одновременно с этим стали известны детали постановки на учет женщин, которая должна начаться с 1 октября.