Мобилизация продолжается: когда военные вернутся домой и могут ли рассчитывать на отдых

На полноценный отдых военнослужащие могут рассчитывать только после победы Украины

В Украине до ноября продлена всеобщая мобилизация, а это значит, что военнослужащие задержатся на фронте еще минимум на несколько месяцев. Усталость характерна для всех людей, тем более для бойцов, которые часто бывают в самом сосредоточии жестких боев с противником. Однако говорить о полноценном отпуске для военнослужащих не приходится — придется ждать победы и демобилизации.

О том, когда наши защитники смогут наконец-то вернуться домой, пишет "НВ". По словам секретаря Комитета ВР по вопроса нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, пока все призванные мужчины и женщины продолжат свою службу без изменений. Специалист подчеркивает, что люди, находящиеся сейчас на фронте, являются опытными военнослужащими, а потому будет совершенно неправильно набирать на их место тех, у кого опыт отсутствует.

Рассчитывать на полноценное возвращение домой нынешние военные пока не могут — вплоть до объявления демобилизации. Однако короткие передышки им все равно положены. И они есть. Во-первых, на фронте происходят ротации: когда часть подразделений отводят от линии сражений, а на их место приходит "свежая кровь". Уставших бойцов перебрасывают в тыл, где предоставляют возможность немного набраться сил и пожить почти мирной жизнью.

Во-вторых, существует понятие отпусков. Однако во время войны он предоставляется бойцам только при веских основаниях. Судя по всему, эти самые "основания" рассматриваются в индивидуальном порядке, а решение о предоставлении отпуска принимается военным командованием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, военные каких специальностей сейчас больше всего нужны ВСУ. Перечень требований был озвучен министром обороны Алексеем Резниковым.

Также мы писали о том, как в Украине проходит мобилизация согласно территориальному принципу.