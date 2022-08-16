Мобилизация по территориальному принципу: в ВСУ объяснили, как она происходит

Основные потребности армии сейчас закрыты, поэтому массовый вызов людей из мест, где есть резерв, сейчас не практикуют

Общую мобилизацию в Украине Верховная Рада продлила на 90 дней вместе с военным положением. Это значит, что территориальные центры комплектования продолжат при необходимости вызвать на службу военнообязанных украинцев. Как пояснил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, поскольку основные потребности войск сейчас закрыты и мобилизуют не так много людей, то вызовы происходят по территориальному принципу.

Как именно работает этот принцип, он объяснил в комментарии Liga.net. В качестве примера он взял Закарпатскую область. Если региону понадобится доукомплектация воинских частей, пополнение будут искать на месте – на Закарпатье. Впрочем, при необходимости могут привлекать резервы соседних областей. "Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, будут искать в ближайших центрах", — рассказал Горбач.

Как сообщал "Телеграф", еще одним важным принципом при призыве на военную службу во время войны является профессиональная подготовка военнообязанного. Именно поэтому в ряды ВСУ гораздо чаще привлекают людей, имеющих определенную специальность или опыт, чем добровольцев, руководствующихся только собственным желанием.