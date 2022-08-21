Целевая мобилизация: что это и в чем может заключаться

Людей планируют привлекать к очищению Украины от остатков военных действий и отстройке объектов инфраструктуры

Пока в Украине продолжается общая мобилизация и комплектование частей происходит по территориальному принципу, "Телеграф" напоминает, что это не единственный вид мобилизации в Украине. Также законодательством предусмотрена "целевая мобилизация". Она направлена на восстановление Украины после войны.

Кроме самого проведения целевой мобилизации населения для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуациях, в законодательстве про единую государственную систему гражданской защиты прописано, что ликвидация последствий военных действий происходит в населенных пунктах и на территориях, которые находились под воздействием средств поражения.

Планируется мероприятия по восстановлению объектов критической инфраструктуры, проведение гуманитарного разминирования, маркировки опасных мест, привлечение для ликвидации военных действий международной помощи.

Ежедневно ГСЧС Украины находит до тысячи снарядов, всего со времени начала российского вторжения обезврежено более 182 тысяч штук. Отметим, что гуманитарное разминирование имеет два направления — именно саперов и идентификаторов. И если стать сапером — это овладеть серьезной профессией, обучение которой займет не менее четырех недель и ей будет предшествовать серьезный отбор, то стать идентификатором сможет почти каждый.

Учить людей, которые будут различать и знать виды взрывчатых материалов будут три дня — они смогут понимать что перед ними и вызывать саперов на конкретный объект.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что всеобщая мобилизация в Украине завершится после окончания военных действий. Одновременно с этим стали известны детали постановки на учет женщин, которая должна начаться с 1 октября.