Мобілізація та робота: чи зберігається зарплата і що робити, якщо незаконно звільнили

Що робити мобілізованим, якщо їх незаконно звільнили з основної роботи

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. При цьому згідно із чинним законодавством за мобілізованими зберігається робоче місце, але не зарплата.

Як повідомив начальник відділу управління Держпраці у Чернігівській області Дмитро Козлов в ефірі Українського радіо, у липні цього року до законів внесли зміни, згідно з якими за мобілізованими чи службовцями за контрактом зберігається посада, але не зарплата.

Також він пояснив, що закон не має зворотної сили у часі. Тобто, якщо людину мобілізували до нововведень, то за нею зберігався середній заробіток, а якщо роботодавець із цим не згоден, то можна подавати до суду.

Щоб зберегти робоче місце, працівнику треба надати роботодавцю копію контракту, виходячи з якого складається указ про звільнення з обов’язків. Роботодавець повинен гарантувати, що збереже посаду за мобілізованим.

Щоб підтвердити, що трудові відносини оформлені належним чином, треба мати низку документів, а саме:

наказ про прийняття на роботу на відповідну посаду;

для фізичних осіб-підприємців крім наказу ще потрібна письмова форма трудового договору (у 2-х примірниках: для роботодавця та для працівника), де докладно розписані права та обов’язки сторін;

повідомлення до органів державної податкової служби на початок допуску до роботи працівника.

Якщо робота виконується разово, то роботодавець не гарантуватиме збереження робочого місця.

Якщо звільнення пройшло незаконно, то людина може подати звернення до Управління Держпраці свого регіону. Його можна подати й в електронному вигляді, а роз’яснення можна отримати у розділі "Інтерактивний інспектор".

За більш детальною інформацією можна звернутись за телефоном: (0462) 604-117

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що загальна мобілізація в Україні завершиться після закінчення воєнних дій. Водночас стали відомі деталі постановки на облік жінок, яка має розпочатися з 1 жовтня.