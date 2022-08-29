Великій категорії українських чоловіків можуть продовжити відстрочку від мобілізації: що відомо

Від роботи аграріїв залежить продовольча безпека України, наголошують в парламенті

В Україні триває загальна мобілізація, яку Верховна Рада продовжила ще на три місяці до 21 листопада, але списки тих, хто підлягає і не підлягає призову до війська постійно переглядають. Так за новою ініціативою продовжити право на бронювання можуть аграріям та фермерам, оскільки їхня робота є критично важливою для держави.

Відповідне звернення до парламенту подав народний депутат Іван Чайківський, про що він повідомив на своїй Facebook-сторінці. "Вже в серпні-вересні спливає 6-місячний термін попереднього бронювання фахівців аграрних та фермерських господарств, у зв'язку з затребуваністю їхніх посад у критичних галузях с/г виробництва. Моя пропозиція проста: продовжити бронювання автоматично до тих пір, поки в законодавстві не буде з цього приводу суттєвих комплексних змін. Це дозволить аграріям в комплексі забезпечити всі польові роботи та повністю подбати про продовольчу безпеку країни і сформувати надійний тил", — написав нардеп.

Пропозицію уже підтримав аграрний комітет парламенту. У зверненні до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля голова комітету Олександр Гайду зазначив, що через закінчення терміну бронювання фермерів можуть почати мобілізувати просто посеред польових робіт, що ставить під загрозу зокрема нову посівну кампанію. Тому депутати просять уряд автоматично продовжити термін бронювання аграріїв до 31 грудня цього року.

Як повідомляв "Телеграф", українцям пояснили, що буде з їхньою роботою та зарплатою в разі мобілізації – що збережуть за призваними громадянами, а що ні і за яких умов.