У Міноборони назвали спеціальності, представниці яких точно мають стати на військовий облік: хто у списку

Список жіночих професій звели до необхідного мінімуму

Інформацію про те, що з 1 жовтня багатьом жінкам заборонять виїзд за кордон, не підтвердили у Міністерстві оборони України. Натомість там нагадали, що з цієї дати жінки певних професій мають стати на військовий облік і уточнили, що перелік необхідних спеціальностей зведуть до необхідного мінімуму.

Про це у понеділок, 5 вересня, в ефірі телемарафону заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

"Не відповідає дійсності те, що нібито з 1 жовтня жінки, професії яких знаходяться у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони всі обов'язково повинні стати на облік. Річ у тому, що ця норма була відтермінована на рік. Ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону і станом на зараз ситуація така: до 1 жовтня вже є напрацювання і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякого обов'язкового обліку не було", — спершу зазначила заступниця міністра оборони.

Після чого вона додала, що Генштаб вже озвучив перелік військово-облікових спеціальностей для жінок, скоротивши його до "оптимальної потреби".

"Це невеликий перелік, Генштаб називав три спеціальності — медичні, кухарські, радіоелектроніка. Що стосується інших, то ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право ставати на облік", — додала Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, вдаватися до паніки через те, що всім жінкам не дадуть виїхати за кордон, немає сенсу, адже цього не відбудеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи мають з 1 жовтня ставати на військовий облік студентки спеціальностей, які можуть знадобитися Генштабу.