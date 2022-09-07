Разрешают ли выезд из Украины с рабочей визой? В ГПСУ ответили

В ГПСУ напоминают об условиях выезда за границу для мужчин

Уже больше шести месяцев в Украине действуют ограничения на выезд за границу мужчинам — объявлена общая мобилизация вследствие полномасштабного вторжения россии. Однако есть определенные категории мужчин, которые не подлежат призыву, а потому имеют право уехать из страны.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, что среди списка документов, которые позволят выезд за границу, нужны удостоверяющие личность и подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу.

"Визы иностранных государств не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным", — отмечают в ГПСУ.

Сообщение ГПСУ 6 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, студентам рассказали, как действовать и какие документы нужны для выезда на обучение за границу.