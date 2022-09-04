Выезд за границу во время войны: студентам объяснили, что делать и какие документы нужно собрать

Визита в военкомат при этом избежать не удастся

Во время военного положения студенты и преподаватели имеют отсрочку от мобилизации, но это не позволяет им выехать за границу во время войны. Исключение сделали только для соискателей образования за границей, однако при этом на границе придется предоставить документы, подтверждающие цель вашей поездки. "Телеграф" узнал, какие бумаги должны получить студенты перед тем, как ехать за границу.

Кто из студентов может выехать из Украины во время войны

Такую возможность после введения военного положения в Украине дали соискателям образования за рубежом, но при условии, что они учатся на дневной форме. Этот статус нужно подтвердить документально.

Прежде всего нужно обратиться в Территориальный центр комплектования по месту учета (бывшие военкоматы — ред.) и получить запись в военном билете об отсрочке от призыва (касается мужчин, которым уже исполнилось 18 лет). Тогда от руководителя ТЦК следует получить разрешение на пересечение границы и справку об отсрочке или временной непригодности к военной службе.

Студентам иностранных вузов для визита в ТЦК понадобятся документы, подтверждающие обучение за границей:

студенческий билет или студенческая виза;

справка из учебного заведения;

вызов на обучение или документ, подтверждающий право на проживание в стране в связи с обучением.

Если документы выданы на иностранном языке, то их придется перевести на украинский и нотариально удостоверить правильность перевода и подпись переводчика.

Какие документы понадобятся студенту при пересечении границы

Если вышеуказанные действия в ТЦК выполнены, то непосредственно при выезде за пределы Украины студент должен показать пограничникам следующие документы:

загранпаспорт;

документ, подтверждающий обучение за границей;

справку об отсрочке;

военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва (приза по мобилизации).

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся владельцам "белых билетов" для выезда за границу.