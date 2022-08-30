Мобилизация в Украине продолжается: какую категорию мужчин точно не будут брать в армию

Сотрудники образования, как и соискатели, могут получить отсрочку от мобилизации

Перед началом нового учебного года возникает все больше вопросов к организации образовательного процесса. В частности, могут ли на фоне всеобщей мобилизации и военного положения забрать на фронт учителей-мужчин призывного возраста. "Телеграф" выяснил, что говорит об этом украинское законодательство.

Могут ли во время войны мобилизовать учителей

Даже во время военного положения мобилизация работников сферы образования ограничена. В статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко указано, что призыву на военную службу не подлежат:

Научные и научно-педагогические работники высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования .

. Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

А после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования. То есть, отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ при условии, что учебное заведение — это основное место их работы и у них там не менее 0,75 ставки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют внести изменения в законодательство, чтобы люди, не подлежащие призыву, могли пойти на службу добровольно. Среди них такие категории как люди с инвалидностью, многодетные родители, родители детей с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица и забронированные работники.