По-прежнему остаются "невыездными": в Кабмине отложили подписание постановления о "еКомандировках"

В правительстве решают, как убедить общество в целесообразности поездок за границу "под залог"

Премьер-министр Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу сроком на 7 дней после внесения залога в 200 тысяч гривен.

Об этом написал в своем Telegram глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т.н. "Е-Відрядженні", вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчётов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности", — отметил он.

При этом нардеп добавил, что поддерживает позицию главы Кабмина.

"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных", — отметил он.

Его информацию подтвердил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы анонсировали, что было принято решение на Кабмине, но постановление еще не подписано. Пока еще идет дискуссия в правительстве относительно этого постановления, его доработки, публикации и так далее. Сейчас я не могу сказать, будет ли оно подписано, когда и в каком формате", – сказал он на брифинге.

Как известно, ранее Кабмин решил пойти навстречу запросам бизнеса и принял постановление, согласно которому с 1 сентября мужчин планировали выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней. Для этого нужно было уплатить единый социальный взнос и за семь дней до командировки внести 200 тыс. грн на счет Ощадбанка. Также необходимым условием является то, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн. При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.

Напомним, что в случае невозврата сотрудников из "еКомандировки" работодателям грозят жесткие последствия.