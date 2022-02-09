Укр

Не "подтягивает" права в "Дие": что делать, простая инструкция из 5 пунктов для водителей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Как зарегистрироваться в приложении Новость обновлена 09 февраля 2022, 11:53
Как зарегистрироваться в приложении

Простая инструкция для водителей для авторизации в системе "Дия"

Если вы получили права и хотите "подтянуть" их в приложение "Дия", но не знаете, как это сделать просто и без лишних заморочек, мы подробно расскажем, что нужно делать.

Информативная помощь для прохождения так называемой верификации была обнародована в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Как загрузить права впервые, если они автоматически не "подтянулись" в "Дию"?

  • Первое, что нужно сделать, это войти в онлайн-кабинет водителя, введя свою личную электронную подпись.
  • Затем зайдите в раздел "Электронные услуги" и выберите пункт "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений".
  • Затем автовладельцу нужно вручную внести личные данные в электронную форму, выбрав тип проблемы.
  • Затем загружаете фотографии необходимых для авторизации документов: водительское удостоверение (обе стороны), паспорт, а также данные о месте регистрации.
  • Последним вашим шагом является подтверждение заявки и дальнейшее ожидание ее одобрения системой.

Следует также отметить, что некоторые автомобилисты испытывают определенные проблемы с внесением документов в приложение. Это обычно возникает у тех граждан, которые получили водительские удостоверения еще в 2013-2014 годах, и их данные просто прошли мимо государственных реестров.

В таких случаях оформление электронных документов проще внести вручную в личном онлайн-кабинете водителя (см. инструкцию выше), после чего новые данные об автовладельце сразу появятся в системе.

Если вы получили права недавно, то они "подтянутся" в "Действие" автоматически, сразу после авторизации в приложении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Действие" появится новая услуга для украинских водителей — теперь техпаспорт можно будет "поделиться" в несколько кликов.

Теги:
#Водитель #Документы #Права #ДИЯ
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