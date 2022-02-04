В "Дие" скоро появится новая услуга для украинцев

Применение расширило возможности водителей в Украине

В приложении "Дия" появится новая услуга по оформлению надлежащего пользователя транспортного средства. Буквально в несколько кликов владелец автомобиля сможет передать право на управление другому водителю.

Об этом сообщили в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В ведомстве также отмечают, что в настоящее время новая функция находится в тестовом режиме и добавляют, что раньше возможность сменить надлежащего пользователя транспортного средства у украинцев была только, посетив сервисный центр МВД или в личных кабинетах водителя.

Для того чтобы попробовать бета-версию от "Дии", украинцам нужно:

быть владельцем заграничного или внутреннего паспорта, который занесен в приложение;

для владельца автомобиля требуется наличие техпаспорта, на который будет назначаться пользователь;

для должного пользователя – обязательно иметь водительское удостоверение соответствующей габаритам транспортного средства категории.

Следует отметить, что заявление на должного пользователя нужно подавать одновременно двум лицам, а именно: и собственное транспортное средство и водителю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложении "Действие" появилась новая услуга для зарегистрированных пользователей, которая будет извещать жителей Украины о проверке кредитных историй или взятии новых ссуд.