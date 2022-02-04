У "Дії" скоро з'явиться нова послуга для українців

Застосунок розширив можливості водіїв в Україні

У застосунку "Дія" з'явиться нова послуга по оформленню належного користувача транспортного засобу. Буквально у кілька кліків власник автомобіля матиме змогу передати право на керування іншому водієві.

Про це повідомили у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У відомстві також відзначають, що наразі нова функція перебуває у тестовому режимі та наголошують, що раніше можливість змінити належного користувача транспортного засобу українці мали лише, відвідавши сервісний центр МВС або в особистих кабінетах водія.

Для того, щоб спробувати бета-версію від "Дії" українцям потрібно:

бути власником закордонного або внутрішнього паспорта який занесений до застосунку;

для власника автомобіля потрібна наявність техпаспорту, на який призначатиметься належний користувач;

для належного користувача – обов'язково мати водійське посвідчення відповідної до габаритів транспортного засобу категорії.

Варто наголосити, що заяву на належного користувача потрібно подавати одночасно двом особам, а саме: і власну транспортного засобу і водієві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явилася нова послуга для зареєстрованих користувачів, яка сповіщатиме жителів України про перевірку кредитних історій або взяття нових позик.