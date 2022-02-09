Не "підтягує" права в "Дії": що робити, проста інструкція з 5 пунктів для водіїв

Проста інструкція для водіїв для авторизації в системі "Дія"

Якщо ви отримали права та бажаєте "підтягнути" їх у застосунок "Дія", але не знаєте, яким чином це зробити просто і без зайвих заморочок, ми детально розповімо, що потрібно робити.

Інформативну допомогу для проходження так званою верифікації оприлюднили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як завантажити права вперше, якщо вони автоматично не "підтягнулися" в "Дію"?

Перше, що потрібно зробити, це увійти до онлайн-кабінету водія, ввівши свій особистий електронний підпис.

Після того зайти до розділу "Електронні послуги" та обрати пункт "Уточнення даних у реєстрі водійських посвідчень".

Потім автовласнику потрібно вручну внести особисті дані до електронної форми, обравши тип проблеми.

Опісля завантажуєте фотографії необхідних для авторизації документів: посвідчення водія (обидві сторони), паспорт, а також дані про місце реєстрації.

Останнім вашим кроком – є підтвердження заявки та подальше очікування на її схвалення системою.

Варто також відзначити, що деякі автомобілісти мають певні проблеми із внесенням документів до застосунку. Це зазвичай виникає у тих громадян, які отримали водійські посвідчення ще у 2013-2014 роках і їх дані просто пройшли повз державних реєстрів.

У таких випадках оформлення електронних документів простіше внести вручну в особистому онлайн-кабінеті водія (див. інструкцію вище), після чого нові дані про автовласника одразу з'являться у системі.

Якщо ж ви отримали права нещодавно, то вони "підтягнуться"у "Дію" автоматично, одразу після авторизації у застосунку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явиться нова послуга для українських водіїв — тепер техпаспортом можна буде "поділитися" в кілька кліків.