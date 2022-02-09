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Не "підтягує" права в "Дії": що робити, проста інструкція з 5 пунктів для водіїв

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Як зареєструватися в застосунку Новина оновлена 09 лютого 2022, 11:53
Як зареєструватися в застосунку

Проста інструкція для водіїв для авторизації в системі "Дія"

Якщо ви отримали права та бажаєте "підтягнути" їх у застосунок "Дія", але не знаєте, яким чином це зробити просто і без зайвих заморочок, ми детально розповімо, що потрібно робити.

Інформативну допомогу для проходження так званою верифікації оприлюднили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як завантажити права вперше, якщо вони автоматично не "підтягнулися" в "Дію"?

  • Перше, що потрібно зробити, це увійти до онлайн-кабінету водія, ввівши свій особистий електронний підпис.
  • Після того зайти до розділу "Електронні послуги" та обрати пункт "Уточнення даних у реєстрі водійських посвідчень".
  • Потім автовласнику потрібно вручну внести особисті дані до електронної форми, обравши тип проблеми.
  • Опісля завантажуєте фотографії необхідних для авторизації документів: посвідчення водія (обидві сторони), паспорт, а також дані про місце реєстрації.
  • Останнім вашим кроком – є підтвердження заявки та подальше очікування на її схвалення системою.

Варто також відзначити, що деякі автомобілісти мають певні проблеми із внесенням документів до застосунку. Це зазвичай виникає у тих громадян, які отримали водійські посвідчення ще у 2013-2014 роках і їх дані просто пройшли повз державних реєстрів.

У таких випадках оформлення електронних документів простіше внести вручну в особистому онлайн-кабінеті водія (див. інструкцію вище), після чого нові дані про автовласника одразу з'являться у системі.

Якщо ж ви отримали права нещодавно, то вони "підтягнуться"у "Дію" автоматично, одразу після авторизації у застосунку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явиться нова послуга для українських водіїв — тепер техпаспортом можна буде "поділитися" в кілька кліків.

Теги:
#Водій #Документи #Права #ДІЯ
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