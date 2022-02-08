Обновленная "Дия" попала в скандал из-за оккупированных РФ территорий (фото)

В приложении обнаружили не одну, а несколько серьезных ошибок

Украинцы нашли Осетию, оккупированный регион Грузии, в перечне отдельных государств, представленных на выбор в обновленном приложении "Дия". Ее можно найти, выбирая место рождения при заказе справки о несудимости.

Первым на инцидент отреагировал Facebook-пользователь Илья Пишняк.

"Дия, вам там нормально? Вы откуда базу данных взяли, что у вас оккупированная часть Грузии = отдельная страна? — поинтересовался мужчина. — Требую немедленно исправить ошибку и указать человека, ответственного за наполнение или интеграцию базы данных".

Журналисты "Телеграфа" проверили, соответствует ли такая информация действительности. И правда, если во время очередного шага при оформлении справки листать список государств, Осетия найдется в списке.

Осетия в перечне стран "Дии"

При этом приложение даже обрабатывает подобные запросы.

Также Пишняк обратил внимание разработчиков приложения на ошибки в названиях островных государств и Черногории.

В комментариях другие пользователи добавили, что еще в списке стран почему-то присутствуют и Нидерланды, и Голландия. При этом второе название не является официальным для этого государства с 1 января 2020 года — разрешается использовать только вариант с Нидерландами.

Добавим, что Осетия, которая изначально стала причиной недовольства украинцев, является первоначально грузинским регионам, оккупированным во времена российско-грузинской войны 2008 года. На этой территории провозглашена "независимая республика", признаваемая всего пятью государствами мира (среди которых и Россия), а также несколькими другими непризнанными территориями.

Карта Грузии с оккупированной РФ Осетией

Украина же официально находится на стороне Грузии касаемо Осетии и не признает ее отдельным государством. Поэтому подобный инцидент может привести к недовольству иностранных коллег, если ошибка вовремя не будет исправлена.

Официальной реакции Министерства цифровой политики или министра Михаила Федорова на инцидент пока не последовало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Дие" может появиться функция по передаче права на управление автомобилем другому человеку. Подобная услуга все еще находится в тестовом режиме, поэтому там возможны проблемы.