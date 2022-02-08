Оновлена "Дія" потрапила у скандал через окуповані РФ території (фото)

У додатку знайшли не одну, а кілька серйозних помилок

Українці знайшли Осетію, окупований регіон Грузії, у переліку окремих держав, які представлені на вибір у оновленому додатку "Дія". Її можна знайти, обираючи місце народження при замовленні довідки про несудимість.

Першим на інцидент відреагував Facebook-користувач Ілля Пишняк.

"Дія, вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна? — поцікавився чоловік. — Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних".

Журналісти "Телеграфа" перевірили, чи відповідає така інформація дійсності. І справді, якщо під час чергового кроку при оформленні довідки, гортати перелік держав, Осетія знайдеться у списку.

Осетія у переліку країн в "Дії"

При цьому додаток ніби навіть обробляє подібні запити.

Також Пишняк звернув увагу розробників додатку на помилки у назвах кількох острівних держав та Чорногорії.

У коментарях інші користувачі додали, що ще у списку країн чомусь присутні і Нідерланди, і Голандія. При цьому друга назва не є офіційною для цієї держави із 1 січня 2020 року — дозволяється вживати лише варіант із Нідерландами.

Додамо, що Осетія, яка стала початково причиною невдоволення українців, є початково грузинським регіонам, окупованим у часи російсько-грузинської війни 2008 року. На цій території проголошена "незалежна республіка", яку визнає усього п’ять держав світу (серед яких і Росія), а також кількома іншими невизнаними територіями.

Карта Грузії із окупованою РФ Осетією

Україна ж офіційно знаходиться на боці Грузії щодо ставлення до Осетії і не визнає її окремою державою. Саме тому подібний інцидент може призвести до невдоволення іноземних колег, якщо помилка вчасно не буде виправлена.

Офіційної реакції Міністерства цифрової політики чи міністра Михайла Федорова на інцидент поки не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Дії" може з'явитися функція щодо передачі права на керування автомобілем іншій людині. Подібна послуга все ще знаходиться у тестовому режимі, тож там імовірні проблеми.