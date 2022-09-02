Як і раніше, залишаються "невиїзними": у Кабміні відклали підписання постанови про "еВідрядження"

В уряді вирішують, як переконати суспільство у доцільності поїздок за кордон "під заставу"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відклав підписання ухвали про відрядження чоловіків за кордон терміном на 7 днів після внесення застави у 200 тисяч гривень.

Про це написав у своєму Telegram голова фінансового комітету ВР Данило Гетьманцев.

"Насправді немає нічого дивного в тому, що прем’єр відклав підписання постанови про так зване "е-Відрядження", яке викликало вал критики в суспільстві. Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло" переконати суспільство у його доцільності ”, — зазначив він.

При цьому нардеп додав, що підтримує позицію глави Кабміну.

"Зрозуміло, що на сьомий місяць війни з відрядженнями потрібно щось вирішувати. Однак, очевидно і те, що настав час приймати виважені та прораховані рішення, замість інтуїтивних", — зазначив він.

Його інформацію підтвердив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми анонсували, що було ухвалено рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Поки що триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли і в якому форматі ", — сказав він на брифінгу.

Як відомо, раніше Кабмін вирішив піти назустріч запитам бізнесу та ухвалив постанову, згідно з якою з 1 вересня чоловіків планували випускати у відрядження за кордон терміном на 7 днів. Для цього потрібно було сплатити єдиний соціальний внесок та за сім днів до відрядження внести 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку. Також необхідною умовою є те, щоб середня зарплата у компанії становила не менше 20 тис. грн. При цьому відправити у відрядження підприємство може не більше ніж 10% співробітників.

Нагадаємо, що у разі неповернення співробітників із "еВідрядження" роботодавцям загрожують жорсткі наслідки.