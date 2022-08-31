Выезд за границу, уникальная школа и сюрпризы от банков: что изменится в Украине с 1 сентября

Самые неприятные новости для украинцев готовят банки и народные депутаты, из-за чего жить станет снова дороже

Наступающая осень 1 сентября встретит украинцев большим количеством нововведений, многие из которых будут неприятными, но не обойдется и без хороших новостей.

"Телеграф" разбирался в том, чего ожидать украинцам от первого месяца осени.

Тарифы пока не вырастут

Хотя чиновники в один голос прогнозируют Украине тяжелейшие зиму и отопительный сезон, тарифы пока расти не будут.

Еще в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Таким образом за газ украинцы будут платить по действующим тарифам, например, для "Нафтогаза" это 7,96 грн. за кубометр.

Сложнее ситуация с другими услугами, на которые мораторий не распространяется. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, водоканалы не поднимали свои тарифы с начала войны, и теоретически могут это сделать, однако пока информации об этом нет.

За электроэнергию украинцы до 31 октября будут платить

при потреблении менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

А вот уже в ноябре тарифы на свет могут вырасти, причем весьма значительно. К примеру, из-за газовой войны, объявленной рф странам Евросоюза, стоимость 1 кВт электроэнергии во многих из стран ЕС, превышает 25 гривен в пересчете на украинскую валюту.

Соцвыплаты и пенсии не изменятся, но они хотя бы будут

Не будет особых изменений и в плане социальных выплат и пенсий в сентябре – пенсии платить будут всем, а пособия переселенцам — гражданам, перемещенным с территории, где ведутся активные боевые действия и тем, у кого разрушили или повредили жилье.

Помощь переселенцам и пенсия, будет выплачиваться такая же, как и в августе, правда допустим пенсионеры могут легально повысить ее размер на 20%.

Банки неприятно удивят

Кто в сентябре огорчит украинцев по-настоящему, так это банки, приготовившие целый ряд неприятных новостей.

Так, Монобанк с 1 сентября почти вдвое, с 0,5% до 0,9%, повысит комиссию за снятие наличных. Соучредитель банка Олег Гороховский повышение стоимости этой услуги он объяснил давлением банков-собственников крупных банкоматных сетей. Они добились того, что с начала следующего месяца платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

Впрочем, "Ощадбанк" заявил об отсутствии планов по росту комиссии за снятие наличных по картам своих клиентов. Вместе с тем уже в ближайшее время банк утратит статус самого надежного финучреждения в стране. Поскольку государство отказалось от 100% гарантии вкладов граждан, переведя его в Фонд гарантирования вкладов физлиц, который обещает возврат лишь 600 тысяч гривен.

Рост цен на все

Также в сентябре ожидается серьезный рост цен, связанный прежде всего с общей инфляцией в стране с началом российской агрессии. По прогнозам экспертов, заметно подорожают овощи и хлеб.

Если же нардепы в сентябре вернут акцизы на топливо, то подорожать могут все виды топлива и все товары, которые перевозятся автотранспортом. Рост составит 3-5 гривен за литр топлива и около 1-1,5% на все остальные товары.

Подорожает даже недвижимость. К примеру, девелоперская компания "Киевгорстрой" поднимает цены на свои строящиеся объекты с 1 сентября. Правда эксперты недоумевают: кому компания планирует продавать жилье на рынке, на котором купля-продажа упала в 8 раз.

Учебный год – форму обучения выберут родители

Нынешний День знаний 1 сентября из-за войны будет уникальным, поскольку предложит родителям самим выбрать форму учебы, наиболее оптимальную для их детей. Это может быть очная форма обучения, дистанционка, домашняя форма получения образования и экстернат.

Украинские родители выберут, как учиться их детям — дистанционно, экстерном или на домашней форме обучения.

Выезд за границу военнообязанным станет проще

Также с 1 сентября станет проще военнообязанным выехать из Украины, правда сделать это смогут лишь те, кто направляется в заграничную командировку. В портале "Дия" заработает функция "еКомандировка".

Ее суть сводится к тому, что украинские военнообязанные смогут покинуть страну на срок до семи дней при этом внеся залог в размере 200 тысяч гривен. Если человек не вернется в Украину по истечению указанного срока, то залог будет передан в госбюджет.