Покупателей нет, но цены растут: что будет с недвижимостью в Киеве в сентябре

Один из застройщиков решил поднять цены

С 1 сентября столичная девелоперская компания "Киевгорстрой" поднимает цены на свои строящиеся объекты. Об этом заявила директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

Ранее компания предупредила, что 15 августа заканчивается льготный период, предоставленный инвесторам, оплачивающим по сделкам рассрочки, после чего оплата будет производиться по текущей базовой стоимости квадратного метра.

Свое решение в компании объяснили войной и вызванной ею во многом инфляцией. Так, строительные материалы подорожали более чем на 30%, горюче-смазочные материалы, кроме значительного повышения, носят частично дефицитный характер, сказалась война и на логистике доставки комплектующих в Киев.

Внесла свой вклад и девальвация гривны, с ростом курса доллара.

"Хотя "Киевгорстрой" использует преимущественно материалы отечественного производства, валютная составляющая присутствует в каждом из них", подчеркнула Татьяна Маркова.

Впрочем, как рассказали "Телеграфу" другие участники рынка, это вряд ли вызовет рост цен у других застройщиков, поскольку спроса на жилье в Украине по-прежнему крайне мало и рост цен его явно не повысит.

По словам риелторов, чтобы продать жилье, цену на него надо снижать на 30%, но владельцы не готовы идти более чем на 15%-е скидки.