Укр

26 гривен за киловатт электроэнергии – почему украинцы могли бы столько платить за свет

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Европа ставит рекорды по цене на электроэнергию Новость обновлена 28 августа 2022, 11:19
Европа ставит рекорды по цене на электроэнергию

Украинцы могли бы платить сегодня более 26 гривен за 1Квт/ч электроэнергии

От 720 до 900 евро за 1 Мвт/ч составляет сегодня цена на электроэнергию в наиболее развитых странах Европы – Италии, Германии и Франции. До таких показателей цены подскочили из-за "газовой войны" де-факто объявленной кремлем за поддержку ЕС Украины в ее борьбе с агрессором.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, по данным которого эти цены являются рекордными для Европы, особенно для Франции, поскольку более чем в 10 раз превышает цену электроэнергии в 2021 году.

Как подчеркивает Bloomberg, Европа находится в тисках энергетического кризиса на фоне сокращения поставок гидроэлектроэнергии и сокращения поставок природного газа из России, что приводит к росту цен на топливо используемое на электростанциях континента.

Поставки должны сократиться еще больше с 31 августа, когда российское ПАО "Газпром" планирует закрыть газопровод "Северный поток" в Германию на три дня на техническое обслуживание, что вызывает опасения, что поставки могут не возобновиться.

При официальном курсе евро в 37 гривен и цене Мвт/ч в Италии в 720 евро, его стоимость в гривне составила бы 26 640 гривен или 26,64 грн за 1 Квт/ч, что в 15 раз выше действующего в Украине тарифа в 1,68 грн, при условии месячного потребления не более 250 киловатт.

Вместе с тем, принятый Верховной Радой законопроект №7427, которым Кабмин предлагал установить мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ на время войны, не предполагает аналогичного моратория для тарифов на электроэнергию. То есть не исключено, что электроэнергия в Украине все-таки подорожает.

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#Электроэнергия #Евросоюз #Рост цен