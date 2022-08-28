26 гривень за кіловат електроенергії – чому українці могли б стільки платити за світло

Українці могли б платити сьогодні понад 26 гривень за 1 кВт/год електроенергії

Від 720 до 900 євро за 1 МВт/год становить сьогодні ціна на електроенергію у найбільш розвинених країнах Європи – Італії, Німеччині та Франції. До таких показників ціни підскочили через "газову війну" де-факто оголошену кремлем за підтримку ЄС України в її боротьбі з агресором.

Про це повідомляє агентство Bloomberg,за даними якого ці ціни є рекордними для Європи, особливо для Франції, оскільки більш ніж у 10 разів перевищує ціну електроенергії у 2021 році.

Як підкреслює Bloomberg, Європа перебуває в лещатах енергетичної кризи на тлі скорочення постачання гідроелектроенергії та скорочення постачання природного газу з Росії, що призводить до зростання цін на паливо, що використовується на електростанціях континенту.

Постачання мають скоротитися ще більше з 31 серпня, коли російське ПАТ "Газпром" планує закрити газопровід "Північний потік" до Німеччини на три дні на технічне обслуговування, що викликає побоювання, що постачання може не відновитися.

При офіційному курсі євро в 37 гривень і ціні МВт/год в Італії в 720 євро, його вартість у гривні склала б 26 640 гривень або 26,64 грн за 1 КВт/год, що в 15 разів вище за чинний в Україні тариф в 1, 68 грн., за умови місячного споживання не більше 250 кіловат.

Водночас, ухвалений Верховною Радою законопроект №7427, яким Кабмін пропонував встановити мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ на час війни, не передбачає аналогічного мораторію для тарифів на електроенергію. Тобто не виключено, що електроенергія в Україні таки подорожчає.