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Нардепы почти вернули акциз на топливо – эксперты рассказали, что ждет украинцев

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Возврат акцизов вызовет рост цен на все
Возврат акцизов вызовет рост цен на все

Подорожает все, что перевозят автотранспортом, правда не намного

В понедельник, 29 августа, комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект, который бы возвращал акциз за топливо.

А уже 30 августа Верховная Рада приняла его в первом чтении 236 голосами "за". Данный документ уже пытались принять 17 августа, но тогда он дважды не нашел поддержки у нардепов.

Мнение экспертов о том, как возврат акцизов на топливо повлияет на стоимость бензина, разделилось.

Так, директор консалтинговой фирмы "Группа А-95" Сергей Куюн заявил "Телеграфу", что возврат акцизов никак не повлияет на внутреннюю цену топлива в Украине, которая больше зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Народный депутат Ярослав Железняк же прогнозирует рост цен на дизель и бензин примерно на 4-5 гривен за литр после возврата акцизов, и потому голосовал "против" законопроекта.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что рост цен на топливо составит 3-4 гривны за литр, но это далеко не все.

"Любой товар, в стоимость которого входит его доставка, автоматически подорожает примерно на 1-1,5%", — подчеркнул "Телеграфу" Пендзин.

Параллельно на топливном рынке Украины складывается загадочная ситуация, при которой растут оптовые цены на дизельное топливо и падают – на бензин.

Теги:
#Бензин #Топливо #АЗС