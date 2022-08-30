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Нардепи майже повернули акциз на пальне – експерти розповіли, що чекає на українців

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Микита Синицін Микита Синицін
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Повернення акцизів викличе зростання цін на все
Повернення акцизів викличе зростання цін на все

Подорожчає все, що перевозять автотранспортом, правда не набагато

У понеділок, 29 серпня, комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроект, який би повертав акциз за паливо.

А вже 30 серпня Верховна Рада ухвалила його у першому читанні 236 голосами "за". Цей документ вже намагалися ухвалити 17 серпня, але тоді він двічі не знайшов підтримки у нардепів.

Думка експертів про те, як повернення акцизів на пальне вплине на вартість бензину, розділилося.

Так, директор консалтингової фірми "Група А-95" Сергій Куюн заявив "Телеграфу", що повернення акцизів ніяк не вплине на внутрішню ціну палива в Україні, яка більше залежить від світових цін на нафту та нафтопродукти.

Народний депутат Ярослав Железняк прогнозує зростання цін на дизель і бензин приблизно на 4-5 гривень за літр після повернення акцизів, і тому голосував "проти" законопроекту.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін прогнозує, що зростання цін на паливо становитиме 3-4 гривні за літр, але це далеко не все.

"Будь-який товар, у вартість якого входить його доставка, автоматично подорожчає приблизно на 1-1,5%", — наголосив "Телеграфу" Пензін.

Паралельно на паливному ринку України складається загадкова ситуація, за якої зростають оптові ціни на дизельне паливо і падають – на бензин.

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#Бензин #Паливо #АЗС