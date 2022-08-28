На паливному ринку складається загадкова ситуація

У той час як одне паливо дорожчає, інше, навпаки, падає в ціні

Передостанній тиждень серпня запам’ятається загадковою тенденцією на оптовому ринку палива – при зростаючих цінах на дизпаливо? ціни на бензин чомусь падають.

Так, оптова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%) до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) та торгувалося в середньому по 46,25 грн/л. Про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Оптові партії А-95 у п’ятницю, 26 серпня, пропонувалися у ціновому діапазоні 40-44 грн/л, що нижче на 1-2 грн/л порівняно з минулим тижнем.

Також на ринку знаходилися поодинокі пропозиції бензину А-92. У середньому його можна придбати за 41,25 грн./л або на 50 коп. дешевше, ніж тиждень тому. Трейдери пояснюють падіння цін на партії високооктану в Україні зниженням котирувань у Європі на цей нафтопродукт.

Водночас, торгівля дизелем велася в межах 43-49 грн/л, що також свідчить про підвищення на 2-3 грн/л порівняно з 19 серпня. У Консалтинговій групі А-95 відзначають, що це перше підвищення оптових цін за останні 60 днів.

Як і найдешевше дизель можна купити в південних областях країни – за 43-46 гривень за літр в опті, а найдорожче, 46-49 гривень, він стоїть у центрі та на сході країни.

Зростання оптових цін на дизель став відображенням тенденції європейських ринків, де дизель також почав дорожчати з другої половини серпня.