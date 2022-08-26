Дизпаливо подорожчає: у Європі помітили тенденцію, яка позначиться на ситуації в Україні

Кого торкнеться зростання цін на дизельне паливо

На європейських ринках спостерігається динамічне зростання цін на дизпаливо, яке вже починає штовхати ціни на нього вгору в Україні.

Зокрема, за тиждень з 17 по 24 серпня, зростання цін склало 120 доларів за тонну або 12%. Про це повідомляє сайт enkorr.ua.

Різке зростання відбулося 24 серпня, коли "дизельні" контракти збільшилися на $44-47/т.

Європейські тенденції вже починають відбиватися на українському ринку. За спостереженнями консалтингової фірми "Група "А-95", з кінця минулого тижня оператори оптового ринку намагаються відкоригувати свої прайси у бік збільшення через очевидне зростання закупівельних цін, але поки що від зростання цін рятують великі запаси дизпалива в Україні та низький попит на нього. .

Проте середня ціна на автомобільні партії дизпалива з 22 по 25 серпня зросла на 1,5 грн/л до 45,75 грн/л. Це перший випадок зростання цін протягом останніх 60 днів.

За розрахунками експертів Консалтингової групи А-95, якщо поточні котирування зафіксуються, це може призвести до підвищення цін на оптовому сегменті ринку на 2-3 грн/л, орієнтовно до 47-49 грн/л, залежно від регіону.

Водночас експерти прогнозують, що роздрібні ціни на дизельне паливо в Україні навряд чи підвищаться, але про їхнє зниження, що спостерігалося раніше, можна буде забути.

Керуючий партнер компанії AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павло Присяжнюк вважає, що вже восени в Україні може знову посилитися ситуація з пальним, причиною чого зростання попиту в країнах ЄС через збирання врожаю.