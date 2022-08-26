Дизтопливо подорожает: в Европе заметили тенденцию, которая отразится на ситуации в Украине

Кого коснется рост цен на дизельное топливо

На европейских рынках наблюдается динамичный рост цен на дизтопливо, который уже начинает толкать цены на него вверх в Украине.

В частности, за неделю с 17 по 24 августа, рост цен составил 120 долларов за тонну или 12%. Об этом сообщает сайт enkorr.ua.

Резкий рост произошел 24 августа, когда "дизельные" контракты увеличились на $44-47/т.

Европейские тенденции уже начинают отражаться на украинском рынке. По наблюдениям консалтинговой фирмы "Группа "А-95", с конца прошлой недели операторы оптового рынка пытаются откорректировать свои прайсы в сторону увеличения из-за очевидного роста закупочных цен, но пока от роста цен спасают большие запасы дизтоплива в Украине и низкий спрос на него.

Однако, средняя цена на автомобильные партии дизтоплива с 22 по 25 августа выросла на 1,5 грн/л до 45,75 грн/л. Это первый случай роста цен за последние 60 дней.

По расчетам экспертов Консалтинговой группы А-95, если текущие котировки зафиксируются, это может привести к повышению цен в оптовом сегменте рынка на 2-3 грн/л, ориентировочно до 47-49 грн/л, в зависимости от региона.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что розничные цены на дизельное топливо в Украине вряд ли повысятся, но об их снижении, что наблюдалось ранее, можно будет забыть.

Управляющий партнер компании AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павел Присяжнюк считает, что уже осенью в Украине может снова усугубиться ситуация с горючим, причиной чему — рост спроса в странах ЕС из-за уборки урожая.