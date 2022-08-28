На топливном рынке складывается загадочная ситуация

В то время как одно топливо дорожает, другое, напротив, падает в цене

Предпоследняя неделя августа запомнится загадочной тенденцией на оптовом рынке топлива – при растущих ценах на дизтопливо, цены на бензин почему-то падают.

Так, оптовая стоимость бензина А-95 снизилась на 1,75 грн/л (на 4%) до 41,50 грн/л. Дизельное горючее за неделю выросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) и торговалось в среднем по 46,25 грн/л. Об этом сообщает сайт enkorr.ua.

Оптовые партии А-95 в пятницу, 26 августа, предлагались в ценовом диапазоне 40-44 грн/л, что ниже на 1-2 грн/л по сравнению с прошлой неделей.

Также на рынке находились единичные предложения бензина А-92. В среднем его можно приобрести за 41,25 грн/л или на 50 коп. дешевле, чем неделю назад. Трейдеры объясняют падение цен на партии высокооктана в Украине понижением котировок в Европе на данный нефтепродукт.

В то же время торговля дизелем велась в пределах 43-49 грн/л, что также свидетельствует о повышении на 2-3 грн/л по сравнению с 19 августа. В "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что это первое повышение оптовых цен за последние 60 дней.

Как и прежде дешевле всего дизель можно купить в южных областях страны – за 43-46 гривен за литр в опте, а дороже всего, 46-49 гривен, он стоит в центре и на востоке страны.

Рот оптовых цен на дизель стал отражением тенденции европейских рынков, где дизель также начал дорожать со второй половины августа.