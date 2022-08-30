Бензин дорожчатиме? Рада зробила перший крок до повернення акцизів

Деякі експерти не бачать у цьому нічого поганого за умови, якщо влада знайде правильний механізм

Верховна Рада України зробила перший крок до повернення акцизів на паливо, а це означає, що у перспективі бензин, дизель та автогаз підвищаться в ціні. Нардепи підтримали законопроєкт 7668-д, яким хочуть повернути акцизи, 236 голосами "За".

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

Законопроєкт схвалили тільки у першому читанні. Цим документом передбачається, що на автогаз повернеться акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів. А на бензин та дизель акцизи коштуватимуть 100 євро за 1000 літрів.

Цим же документом акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додавання біоетанолу хочуть прирівняти до 100 євро за 1000 літрів (на цю мить як і до війни він коштує 162 євро за 1000 літрів).

Варто зазначити, що на думку окремих експертів ухвалення цього законопроєкту в цілому може призвести до зростання цін на паливо на 4-5 гривень за літр. На противагу такій думці фахівці кажуть, що подорожчання палива не буде, але й на зниження цін розраховувати не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор консалтингової компанії "Група А-95" Сергій Куюн вважає, що в ідеї держави повернення акцизів на пальне загалом немає нічого страшного, але треба знайти правильний механізм повернення подібних податків.