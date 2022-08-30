Бензин будет дорожать? Рада сделала первый шаг к возвращению акцизов

Некоторые эксперты не видят в этом ничего плохого при условии, что власть найдет правильный механизм

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к возвращению акцизов на топливо, а это значит, что в перспективе бензин, дизель и автогаз повысятся в цене. Нардепы поддержали законопроект 7668-д, которым хотят вернуть акцизы, 236 голосами "За".

Об этом во вторник, 30 августа, сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

Законопроект был одобрен только в первом чтении. Этим документом предполагается, что на автогаз вернется акциз в размере 52 евро за 1000 литров. А на бензин и дизель акцизы будут стоить 100 евро за 1000 литров.

Этим же документом акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола хотят приравнять к 100 евро за 1000 литров (на этот момент, как и до войны, он стоит 162 евро за 1000 литров).

Стоит отметить, что, по мнению отдельных экспертов, принятие этого законопроекта в целом может привести к росту цен на топливо на 4-5 гривен за литр. В противоположность такому мнению другие специалисты говорят, что подорожания топлива не будет, но и на снижение цен рассчитывать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что директор консалтинговой компании "Группа А-95" Сергей Куюн считает, что в идее государства о возвращении акцизов на горючее вообще нет ничего страшного, но нужно найти правильный механизм возврата подобных налогов.