Нардепы сделали шаг на пути к подорожанию топлива?

Если парламентарии примут 2 закона, топливо может подорожать на несколько гривен за каждый литр

Комитет ВР по вопросам бюджета на своем заседании рассмотрел правительственный законопроект №7669, представленный в Раду 14 августа, и рекомендовал парламенту принять его за основу и в целом как закон.

Тем самым в КМУ явно намерены вернуться к вопросу о принятии законопроекта №7668, возвращающего акцизы на топливо в Украине. Об этом сообщил на своем Телеграмм-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Если законопроект №7669, который предлагает акциз за топливо направить на ремонт дорог, будет принят, автоматически встанет вопрос возврата акцизов, которые были отменены еще в марте, для снижения цен на бензин.

Еще 14 августа народным депутатам предложили принять закон №7668, который бы возвращал акциз на топливо и устанавливал его в размере 100 евро за тонну. По подсчетам некоторых экспертов это бы вело к росту цен на топливо на 4-5 гривен за литр, другие же считали, что подорожания не будет, но и снижения цен тоже.

В результате нардепы не приняли закон и не захотели вернуть акцизы на топливо, оставив ситуацию в целом без изменений.

Тем временем, в Украине складывается странная ситуация на оптовом рынке топлива, при котором бензин дешевеет, а дизель – дорожает.