Нардепи зробили крок на шляху до подорожчання палива?

Якщо парламентарі ухвалять 2 закони, паливо може подорожчати на кілька гривень за кожен літр

Комітет ВР з питань бюджету на своєму засіданні розглянув урядовий законопроект №7669, поданий до Ради 14 серпня, та рекомендував парламенту прийняти його за основу та загалом як закон.

Тим самим у КМУ явно мають намір повернутися до питання про ухвалення законопроекту №7668, який повертає акцизи на пальне в Україні. Про це повідомив на своєму телеграм-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

Якщо законопроект №7669, який пропонує акциз за паливо направити на ремонт доріг, буде ухвалено, автоматично постане питання повернення акцизів, які були скасовані ще у березні, для зниження цін на бензин.

Ще 14 серпня народним депутатам запропонували ухвалити закон №7668, який би повертав акциз на паливо та встановлював його у розмірі 100 євро за тонну. За підрахунками деяких експертів це вело б до зростання цін на паливо на 4-5 гривень за літр, інші ж вважали, що подорожчання не буде, але й зниження цін теж.

В результаті нардепи не ухвалили закон і не захотіли повернути акцизи на пальне, залишивши ситуацію загалом без змін.

Тим часом, в Україні складається дивна ситуація на оптовому ринку палива, при якому бензин дешевшає, а дизель – дорожчає.