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Зростання цін на пальне бути? Нардепи хочуть ухвалити новий закон

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Паливо знову можна подорожчати
Паливо знову можна подорожчати

У ВР готуються до ухвалення нового закону

Через 2 тижні після невдалої спроби повернути акциз за паливо, у Верховній Раді вирішили зробити нову спробу, яка навіть була попередньо підтримана.

Так, на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на сьогоднішньому засіданні ухвалив доопрацьований законопроект 7668 про повернення акцизів на пальне. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, проект був підтриманий 18 членами Комітету з 21, а сам документ має 3 основні відмінності від первісного варіанту:

  • на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 (а не 100 євро як було в урядовому варіанті)
  • акциз та ПДВ для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу, теж дорівнює 100 євро/1000 (зараз було як до війни: 162 євро/1000 літрів)
  • все інше (бензин та дизель) 100 євро/1000 літрів, як і пропонував уряд.

Прогнози експертів щодо впливу акцизу на ціни різняться, за підрахунками деяких експертів це вело б до зростання цін на пальне на 4-5 гривень за літр, інші ж вважають, що подорожчання не буде, але й зниження цін теж.

Особливе питання залишається з ціною автогазу, зараз спостерігається чітка тенденція зниження вартості даного виду палива.

Теги:
#Бензин #Паливо #Дизельне паливо